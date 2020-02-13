13 Февр. 2020 2020-02-13T09:46:58+03:00

Тульский «Арсенал» уступил и «Араду», и «Шахтеру» Фото: материалы пресс-служб

Подопечные Игоря Черевченко проиграли в обеих встречах на сборе в Турции

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В первом контрольном матче наши футболисты уступили со счетом 0:2 лидеру второй румынской лиги «Араду».

Во второй игре «Арсенал» - бронзовому призеру чемпионата Белоруссии «Шахтеру» из Солигорска — 2:3. У туляков отличились Евгений Луценко на 18-й минуте и Горан Чаушич на 48-й.

ИСТОЧНИК KP.RU