Туляки привезли шесть наград с очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону
В Германии спортсмены "Центра адаптивного спорта" Анна Панферова и Владимир Березин
Туляки привезли шесть наград с очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлонуФото: соцсети
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Туляки стали лучшими в биатлонных спринтерских и индивидуальных гонках на 15 км, лыжных гонках на спринтерской дистанции, гонках на дистанции 7.5 км классическим ходом и дистанции 15 км коньковым ходом.
Также они заняли второе место в биатлонном спринте.
ИСТОЧНИК KP.RU