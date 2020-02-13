13 Февр. 2020 2020-02-13T09:40:06+03:00

Туляки привезли шесть наград с очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону Фото: соцсети

В Германии спортсмены "Центра адаптивного спорта" Анна Панферова и Владимир Березин

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Туляки стали лучшими в биатлонных спринтерских и индивидуальных гонках на 15 км, лыжных гонках на спринтерской дистанции, гонках на дистанции 7.5 км классическим ходом и дистанции 15 км коньковым ходом.

Также они заняли второе место в биатлонном спринте.

ИСТОЧНИК KP.RU