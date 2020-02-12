В Тульской области стартовал конкурс рисунков "Наличники самого маленького города России"

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:57:48+03:00

Конкурс будет проходить с 10 февраля по 31 мая 2020 года

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Необычный конкурс художественного искусства с названием «Наличники самого маленького города России» стартовал 10 февраля на территории региона. Такое арт-событие приурочена к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля и Большой засечной черты.

Стать участником конкурса может любой желающий: принимаются работы как индивидуального авторства, так и семейное творчество. Сам конкурс нацелен на то, чтобы привлечь внимание жителей области и всей страны к проблемам сохранения традиционного деревянного зодчества и идентичности малых исторических городов и поселений.

Конкурс будет проходить с 10 февраля по 31 мая 2020 г , который будет проходить через несколько этапов и разделяться на определённые номинации. Отдельной номинацией будет «Приз зрительских симпатий», в которой сами туляки выберут достойную приза картину. Оставить заявку и узнать более подробную информацию можно на сайте www.uddh.ru

ИСТОЧНИК KP.RU