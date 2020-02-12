Прокуратура помогла тульскому «Арсеналу» остановить незаконную продажу билетов
Прокуратура Центрального района г.Тулы провела проверку нескольких сайтов по онлайн продаже билетов на футбольные матчи на соблюдение законодательства о защите информации. С просьбой о проверке в органы обратился генерального директора ФК «Арсенал».
В результате правоохранительными органами был выявлен ряд сайтов с информацией об онлайн-продаже билетов на матчи с участием футбольной команды «Арсенал», где использовался несогласованный и неразрешенный правообладателем товарный знак. За нарушение прав потребителей, в том числе обман потребителей предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Для прекращения распространения запрещенной информации прокуратурой района направлены административные исковые заявления о признании информации, содержащейся в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории РФ в Центральный районный суд г.Тулы. Суд удовлетворил требования прокуратуры района, а сайты в настоящее время заблокированы.
ИСТОЧНИК KP.RU