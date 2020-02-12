2020-02-12T17:15:37+03:00
Спорт

Прокуратура помогла тульскому «Арсеналу» остановить незаконную продажу билетов

На сторонних сайтах продавали незаконные билеты на матчи с "Арсеналом"
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Прокуратура помогла тульскому «Арсеналу» остановить незаконную продажу билетовПрокуратура помогла тульскому «Арсеналу» остановить незаконную продажу билетовФото: Алексей ФОКИН
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Прокуратура Центрального района г.Тулы провела проверку нескольких сайтов по онлайн продаже билетов на футбольные матчи на соблюдение законодательства о защите информации. С просьбой о проверке в органы обратился генерального директора ФК «Арсенал».

В результате правоохранительными органами был выявлен ряд сайтов с информацией об онлайн-продаже билетов на матчи с участием футбольной команды «Арсенал», где использовался несогласованный и неразрешенный правообладателем товарный знак. За нарушение прав потребителей, в том числе обман потребителей предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Для прекращения распространения запрещенной информации прокуратурой района направлены административные исковые заявления о признании информации, содержащейся в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории РФ в Центральный районный суд г.Тулы. Суд удовлетворил требования прокуратуры района, а сайты в настоящее время заблокированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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