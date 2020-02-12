Тульский «Арсенал» уступил победу румынскому «УТА Арад»

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:01:34+03:00

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Сегодня, 12 февраля, тульский ФК «Арсенал» провёл первый спарринг с румынской командой «УТА Арад». Игра с «арадцами» завершилась для «оружейниками» поражением со счётом 0:2 в пользу иностранной команды.

Футболисты второй румынской лиги забили два своих победных гола в ворота «арсенальцев» уже в первом тайме, атаковав с самого начала туляков через левый фланг и с третьей попытки открыли счёт. Второй гол состоялся во время штрафного удара румынским футболистом, который пробил мяч в угол ворот. Во втором тайме у «Арсенала» так и не получилось поменять счёт игры, но и не дали противника подняться выше.

Отметим, что сегодня «оружейники» проведут ещё один контрольный матч с футболистами солигорского "Шахтера".

ИСТОЧНИК KP.RU