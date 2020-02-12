ДТП в Тульской области: автоледи выехала на встречку

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:19:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тульской области в Киреевском районе на 1-ом километре автоподъезда к н.п. Бородинский от автодороги «Щекино — Липки — Киреевск» произошло ДТП с участием иномарки «Опель Корса» и автомобиля «ИЖ 27175-037».

По предварительной информации, девушка 1996 года рождения, управляя автомобилем «Опель», не справилась с управлением и допустила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с «ИЖ 27175-037» под управлением мужчины 1985 года рождения, направлявшимся по своей полосе.

В результате аварии оба водителя получили травмы различной степени тяжести.

Фото: Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU