2020-02-12T13:19:11+03:00
Происшествия

ДТП в Тульской области: автоледи выехала на встречку

Оба водителя получили травмы различной степени тяжести
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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В Тульской области в Киреевском районе на 1-ом километре автоподъезда к н.п. Бородинский от автодороги «Щекино — Липки — Киреевск» произошло ДТП с участием иномарки «Опель Корса» и автомобиля «ИЖ 27175-037».

По предварительной информации, девушка 1996 года рождения, управляя автомобилем «Опель», не справилась с управлением и допустила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с «ИЖ 27175-037» под управлением мужчины 1985 года рождения, направлявшимся по своей полосе.

В результате аварии оба водителя получили травмы различной степени тяжести.

Фото: Материалы пресс-служб

Фото: Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU

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