2020-02-12T12:40:04+03:00
Общество

В Туле арестовали неплательщика алиментов

Основанием для ареста послужило игнорирование судебных постановлений
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Туле молодой человек 1995 года рождения долгое время уклонялся от уплаты алиментов на содержание своего 4-летнего сына. Уклонение от уплаты стало основанием для привлечения отца к административной ответственности по статье КоАП «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд признал неплательщика виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ.

Однако и это судебное решение молодой человек проигнорировал. В связи с этим на него был составлен второй протокол по статье КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

В результате должнику было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 3-е суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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