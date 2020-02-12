В Тульской области задержан подозреваемый в дачных кражах

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:58:14+03:00

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В Веневском районе Тульской области местный житель крал вещи из оставленных без присмотра дач. По предварительным данным, злоумышленник выбирал те дома, которые были оставлены хозяевами без присмотра на зимний период и которые давно никем не посещались. Взломав замок, он проник в чужую дачу и с целью дальнейшего сбыта забрал 2 велосипеда и различные инструменты.

Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого. Им стал 42-летний неработающий мужчина. Также в отделе МВД допускают факт причастности злоумышленника к не одному факту хищения. Полицейские не исключают, что из других домов он совершал аналогичные кражи.

В настоящий момент в отделе полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU