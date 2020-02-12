Дольщики тульского ЖК «Времена года» получили первые выплаты

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:23:14+03:00

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В Тульской области выдана первая компенсационная выплата дольщикам ЖК «Времена года».

Решение о восстановлении прав 66 дольщиков в трех проблемных домах этого ЖК (№1, №2 и №3 по ул. Восточная, с/п Ильинское Ленинского р-на Тульской области) принял Наблюдательный совет ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» во исполнение поручения Правительства РФ.

Прием заявлений на выплаты начат 5 февраля. Запись на выплату – на официальном сайте Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства или по телефону горячей линии: 8-800-7007-214. Также в региональный Фонд дольшики могут обратится по всем вопросам возмещения. Тел.: (4872) 52-22-94; 52-22-84; 52-22-83. Или по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 40, 2 этаж, офис 211.

ИСТОЧНИК KP.RU