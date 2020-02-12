2020-02-12T10:14:58+03:00
Спорт

Тульский «Арсенал» проведет сразу две игры в один день

На вторых турецких сборах сегодня, 12 февраля, наши футболисты встретятся с румынским «УТА Арад» и белорусским «Шахтером»
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский «Арсенал» проведет сразу две игры в один деньТульский «Арсенал» проведет сразу две игры в один деньФото: материалы пресс-служб
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В целом, с белорусскими клубами «Арсенал» провел 13 контрольных матчей, из которых 5 раз выходил победителем и трижды вничью. Но с «Шахтером» из Солигорска не играл ни разу. Кстати, за наших соперников на поле выйдет бывший вратарь «Арсенала» Александр Фильцов.

А накануне в контрольном матче на сборе в Турции «Арсенала-м» сыграл вничью с румынской «Университатей-1948» — 1:1. Гол для нашей команды забил Даниил Ерофеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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