2020-02-12T10:04:56+03:00
Спорт

Александр Кокорин не перейдет в тульский «Арсенал»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк опроверг информацию о возможном переходе питерского нападающего в нашу команду
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Александр Кокорин не перейдет в тульский «Арсенал»Александр Кокорин не перейдет в тульский «Арсенал»Фото: соцсети
Изменить размер текста:

По его словам, все это простые слухи. «Зенит» предполагал отдать Кокорина в аренду в «Сочи». И скорее всего, так и произойдет в ближайшее время.

Напомним, не так давно футболист был осужден за избиение чиновника Минпромторга. После освобождения он вернулся в «Зенит», ему было предложено перейти на правах аренды в «Сочи», однако футболист отказался, после чего оказался в «Зените-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тульских школьников рекомендуют отправить на каникулы
Очередное назначение: кто стал руководителем аппарата администрации Тулы?
ДТП в Тульской области: автоледи выехала на встречку
В Тульской области пьяный водитель без прав стал виновником ДТП
В Туле арестовали неплательщика алиментов
В Тульской области задержан подозреваемый в дачных кражах
Авария в Тульской области с почтовым автомобилем не повлияла на обслуживание и сроки доставки отправлений
Дольщики тульского ЖК «Времена года» получили первые выплаты
В Тульской области в ДТП попал автомобиль «Почты России»
Тульский «Арсенал» проведет сразу две игры в один день
Александр Кокорин не перейдет в тульский «Арсенал»
Тулякам предлагают научиться писать захватывающие книги
16 февраля в Туле на ул. Металлургов изменится схема маршрута трамваев
В Пролетарском округе Тулы проведены работы по благоустройству