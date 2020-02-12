Александр Кокорин не перейдет в тульский «Арсенал»
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк опроверг информацию о возможном переходе питерского нападающего в нашу команду
Александр Кокорин не перейдет в тульский «Арсенал»Фото: соцсети
Изменить размер текста:
По его словам, все это простые слухи. «Зенит» предполагал отдать Кокорина в аренду в «Сочи». И скорее всего, так и произойдет в ближайшее время.
Напомним, не так давно футболист был осужден за избиение чиновника Минпромторга. После освобождения он вернулся в «Зенит», ему было предложено перейти на правах аренды в «Сочи», однако футболист отказался, после чего оказался в «Зените-2».
ИСТОЧНИК KP.RU