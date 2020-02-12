2020-02-12T09:39:53+03:00
Звезды

Тулякам предлагают научиться писать захватывающие книги

Автор популярных романов Александр Лапин рассказывает, как написать интересную книгу на своем интернет-канале
Игорь КОПЫТОВ
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Тулякам предлагают научиться писать захватывающие книгиТулякам предлагают научиться писать захватывающие книгиФото: соцсети
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Каждому понятно, что без захватывающего сюжета и ярких характеров хорошей книги не получится. Но только этого для успеха у читателей не достаточно. Важную роль играет художественное мастерство автора — его язык, собственный стиль, описание обстановки, в которой действуют персонажи. Даже, если это эротический триллер.

А еще хороший писатель знает, на какие детали обратить внимание в первую очередь, где он собрать необходимый материал и от чего отказываться, чтобы не перегружать повествование и не сорваться в пропасть дурновкусия.

Именно этому и учит известный писатель и публицист Александр Лапин в своем новом видеоуроке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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