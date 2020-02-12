Тулякам предлагают научиться писать захватывающие книги
Каждому понятно, что без захватывающего сюжета и ярких характеров хорошей книги не получится. Но только этого для успеха у читателей не достаточно. Важную роль играет художественное мастерство автора — его язык, собственный стиль, описание обстановки, в которой действуют персонажи. Даже, если это эротический триллер.
А еще хороший писатель знает, на какие детали обратить внимание в первую очередь, где он собрать необходимый материал и от чего отказываться, чтобы не перегружать повествование и не сорваться в пропасть дурновкусия.
Именно этому и учит известный писатель и публицист Александр Лапин в своем новом видеоуроке.
ИСТОЧНИК KP.RU