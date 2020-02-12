16 февраля в Туле на ул. Металлургов изменится схема маршрута трамваев
Ограничения движения коснутся участка ул. Нестерова — ул. Белинского
Фото: Архив "КП"
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16 февраля в Туле на ул. Металлургов изменится схема движения трамваев. Это связано с проведением работ по опиловке деревьев, затрудняющих движение рельсового транспорта по данной улице.
Так, в целях безопасности дорожного движения с 10:00 до 12:00 движение трамваев по ул. Металлургов на участке от ул. Нестерова до ул. Белинского будет ограничено.
Движения трамваев, следующих по маршруту №7, №9, №10 и №13 будет осуществляться по измененной схеме:
Фото: Администрация города
ИСТОЧНИК KP.RU