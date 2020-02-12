В Пролетарском округе Тулы проведены работы по благоустройству

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:26:05+03:00

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11 февраля на Дачном проезде в Пролетарском округе Тулы проводились работы по благоустройству территории. Местом проведения стала дорога, ведущая от областной клинической больницы до ул. Щегловская засека с выездом на промышленные предприятия «Базальт», «Щегловскиц вал», КБП.

На этом участке была удалена поросль, проведено кронирование и удаление аварийных деревьев, подняты кроны. При проведении работ было задействовано 12 единиц техники и 18 человек.

По окончании собрано и вывезено было 250 кубических метров порубочных остатков, 75 кубических метров мусора, удалено 100 кубических метров поросли. 200 кубических метров порубочных остатков было переработано щепорезкой.

Площадь благоустроенной территории составила 6 200 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU