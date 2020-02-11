В Тульской области молодой человек угнал автомобиль
Умысел на угон возник после отказа дать машину на время
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В Щекинском районе Тульской области 23-летний житель Тепло-Огаревского района попался на угоне автомобиля. На дороге его остановил экипаж дорожно-патрульной службы.
Молодой человек неправомерно завладел автомобилем знакомого своей матери. По предварительным данным, умысел на угон у него возник после того, как тот отказал парню в в просьбе дать ему на время свою машину.
Подозреваемый признался в содеянном. В отделении полиции проводятся мероприятия по выяснению всех деталей угона автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU