В Тульской области молодой человек угнал автомобиль

11 Февр. 2020 2020-02-11T18:07:14+03:00

Умысел на угон возник после отказа дать машину на время

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В Щекинском районе Тульской области 23-летний житель Тепло-Огаревского района попался на угоне автомобиля. На дороге его остановил экипаж дорожно-патрульной службы.

Молодой человек неправомерно завладел автомобилем знакомого своей матери. По предварительным данным, умысел на угон у него возник после того, как тот отказал парню в в просьбе дать ему на время свою машину.

Подозреваемый признался в содеянном. В отделении полиции проводятся мероприятия по выяснению всех деталей угона автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU