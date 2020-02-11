В Туле на ул. Кутузова произошло ДТП
Очевидцев просят откликнуться
Фото: Материалы пресс-служб
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Сегодня, 11 февраля, около 7:40 в Туле на ул. Кутузова в районе д. 82 произошло столкновение двух автомобилей: Toyota и, предположительно, Ford Focus.
Региональная Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей и очевидцев происшествия.
Всю имеющуюся информацию можно сообщить по телефону дежурной части: 32-45-00, или в группу розыска городского батальона ДПС ГИБДД: 22-26-85, 22-26-89
ИСТОЧНИК KP.RU