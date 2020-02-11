2020-02-11T16:25:57+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчину ограбил его собутыльник

Предметом кражи стал планшет и деньги с банковской карты
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Одоеве Тульской области мужчина пригласил к себе домой распивать алкоголь своего знакомого, который впоследствии остался у него ночевать.

Воспользовавшись ситуацией 32-летний неработающий ранее судимый житель районного центра, имея доступ к вещам хозяина, присвоил планшет и банковскую карту, с которой впоследствии снял 100 000 рублей. Спустя время потерпевший понял, что стал жертвой кражи и обратился в полицию.

Сотрудники органов внутренних дел выяснили местонахождение подозреваемого. Позже тот признался в содеянном.

В настоящее время в отделении полиции «Одоевское» проводят работу по определению всех деталей случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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