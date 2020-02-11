В Тульской области мужчину ограбил его собутыльник

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:25:57+03:00

Предметом кражи стал планшет и деньги с банковской карты

Изменить размер текста: A A

В Одоеве Тульской области мужчина пригласил к себе домой распивать алкоголь своего знакомого, который впоследствии остался у него ночевать.

Воспользовавшись ситуацией 32-летний неработающий ранее судимый житель районного центра, имея доступ к вещам хозяина, присвоил планшет и банковскую карту, с которой впоследствии снял 100 000 рублей. Спустя время потерпевший понял, что стал жертвой кражи и обратился в полицию.

Сотрудники органов внутренних дел выяснили местонахождение подозреваемого. Позже тот признался в содеянном.

В настоящее время в отделении полиции «Одоевское» проводят работу по определению всех деталей случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU