В Тульской области мужчину ограбил его собутыльник
В Одоеве Тульской области мужчина пригласил к себе домой распивать алкоголь своего знакомого, который впоследствии остался у него ночевать.
Воспользовавшись ситуацией 32-летний неработающий ранее судимый житель районного центра, имея доступ к вещам хозяина, присвоил планшет и банковскую карту, с которой впоследствии снял 100 000 рублей. Спустя время потерпевший понял, что стал жертвой кражи и обратился в полицию.
Сотрудники органов внутренних дел выяснили местонахождение подозреваемого. Позже тот признался в содеянном.
В настоящее время в отделении полиции «Одоевское» проводят работу по определению всех деталей случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU