12 февраля в Туле на ул. Жаворонкова запретят парковку
Завтра, 12 февраля, в Туле на ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина на площади перед зданием УВД Тульской области ограничат движение транспортных средств. Запрет проезда связан с проведением мероприятия, посвященного проводам сотрудников полиции, убывающих в служебную командировку на территорию Северо-Кавказского региона.
Ограничение движения проводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятия.
Так, с 12:00 до 21:00 на данном участке будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств; с 16:00 до 21:00 будет полностью ограничено движение.
ИСТОЧНИК KP.RU