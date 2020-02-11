2020-02-11T12:34:01+03:00
Общество

12 февраля в Туле на ул. Жаворонкова запретят парковку

Ограничения парковки и движения транспорта связаны с проведением мероприятия перед зданием УМВД Тульской области
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Завтра, 12 февраля, в Туле на ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина на площади перед зданием УВД Тульской области ограничат движение транспортных средств. Запрет проезда связан с проведением мероприятия, посвященного проводам сотрудников полиции, убывающих в служебную командировку на территорию Северо-Кавказского региона.

Ограничение движения проводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятия.

Так, с 12:00 до 21:00 на данном участке будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств; с 16:00 до 21:00 будет полностью ограничено движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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