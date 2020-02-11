В Туле откроется выставка, посвященная развитию городского общественного транспорта

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:19:03+03:00

Проходить она будет с 14 февраля по 27 мая в Тульском областном краеведческом музее

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Экспонатами выставки «Передаем за проезд!» станут фотографии, документы, макеты депо, кассы, трамваев и троллейбусов, а также учебные плакаты.

Самые юные посетители смогут прокомпостировать билетик и даже представить себя в роли вагоновожатого.

Вход на вернисаж свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU