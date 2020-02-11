В Туле откроется выставка, посвященная развитию городского общественного транспорта
Проходить она будет с 14 февраля по 27 мая в Тульском областном краеведческом музее
В Туле откроется выставка, посвященная развитию городского общественного транспортаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Экспонатами выставки «Передаем за проезд!» станут фотографии, документы, макеты депо, кассы, трамваев и троллейбусов, а также учебные плакаты.
Самые юные посетители смогут прокомпостировать билетик и даже представить себя в роли вагоновожатого.
Вход на вернисаж свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU