2020-02-11T09:57:42+03:00
Спорт

Три награды на счету тульских спортсменов на чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу

Соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в Алексине
Игорь КОПЫТОВ
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Три награды на счету тульских спортсменов на чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингуТри награды на счету тульских спортсменов на чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингуФото: соцсети
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На республиканской учебно-тренировочной базе «Ока» собрались более 170 спортсменов из 37 регионов страны. Победители и призеры определялись в 10 мужских и 10 женских весовых категориях.

Юлия Акулова, дебютировав на соревнованиях такого ранга, стала лучшей в своей весовой категории, а Ирина Лосева и Наталия Татарникова взяли бронзовые награды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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