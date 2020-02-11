11 Февр. 2020 2020-02-11T09:57:42+03:00

Три награды на счету тульских спортсменов на чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу Фото: соцсети

Соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в Алексине

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На республиканской учебно-тренировочной базе «Ока» собрались более 170 спортсменов из 37 регионов страны. Победители и призеры определялись в 10 мужских и 10 женских весовых категориях.

Юлия Акулова, дебютировав на соревнованиях такого ранга, стала лучшей в своей весовой категории, а Ирина Лосева и Наталия Татарникова взяли бронзовые награды.

ИСТОЧНИК KP.RU