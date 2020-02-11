11 февраля часть Тулы останется без света

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:11:40+03:00

Отключения пройдут с 11:00 до 16:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 11 февраля, часть Тулы останется без электроэнергии. Так, в связи с проведением плановых профилактических работ часть областного центра останется без света.

Отключения пройдут с 11:00 до 16:00 по следующим адресам:

- п. Горелки: ул. Серпуховская, 38; ул. Горельская, 34-120 (чётн.), 19-49 (нечётн.), 136; 1-й Горельский пр-зд; 4-й Горельский пр-зд; ул. Энтузиастов, 28-70 (чётн.), 17-59 (нечётн.); 2-й горельский пр-зд, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.); 3-й Горельский пр-зд, 1-10; 5-й Горельский пр-зд, 6, 7;

- пер. Репина, 31, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 45, 47, 55, 57, 46, 50, 52, 54, 58, 60; ул. Айвазовского, 28-40 (чётн.), 23-39 (нечётн.); ул. Газовая, 54, 56, 58, 60, 61, 63; пр-зд П. Морозова, 1-45 (нечётн.), 1-а, 2-42 (чётн.), 54; пр-зд Полежаева, 7-55 (нечётн.), 1-а, 2-56 (чётн.); ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 1-а; ул. П. Морозова, 2-60 (чётн.), 1-а, 1-39 (нечётн.); ул. Бежковская, 5-35 (нечётн.), 47, 53, 55, 59;

- п. Хомяково: ул. Хомяковская, 12-г (АТС;

- ул. Короткая, 1-а, 1-7; ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а; ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-24 (чётн.); ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.); ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 1-г;

- ул. Кольцова, 2-е, 19;

- ул. Баженова, 26, 26-а, 28, 30;

пер. Танковый, 1-12; пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.); пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.);

- ул. Яблочкова, 67-129 (нечётн.), 48-а; ул. Дальняя, 7-46;

- п. Южный: ул. 2-я Овражная, 7-а, 19-а, 22-а, 4-27; ул. Клубная, 31, 33;

- п. Южный: ул. Рабочая, 1-19; ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23.

ИСТОЧНИК KP.RU