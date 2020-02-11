Александр Кокорин может прийти в тульский «Арсенал»

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:45:30+03:00

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По информации, появившейся в соцсетях, «Арсенал» сделал предложение об аренде до конца сезона. Кокорин пока не дел согласия, но на сборах в Турции заезжал в отель, где проживают канониры.

Предположительная сумма контракта - 2-2,5 миллиона рублей в месяц.

В данный момент Александр Кокорин тренируется с дублем «Зенита».

ИСТОЧНИК KP.RU