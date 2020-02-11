2020-02-11T10:11:21+03:00
Общество

Жители поселка Ленинский Тульской области останутся без холодной воды

Отключения пройдут в связи с проведением аварийно-восстановительных работ
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

11 февраля в п. Ленинский на ул. Циолковского в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на артезианской скважине пройдут отключения холодной воды.

Так, жителям поселка будет ограничена подача холодной воды с 10:30 и до окончания работ.

АО «Тулаговодоканал» предупреждает о возможности временного ухудшения качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24