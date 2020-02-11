Жители поселка Ленинский Тульской области останутся без холодной воды

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:11:21+03:00

Отключения пройдут в связи с проведением аварийно-восстановительных работ

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11 февраля в п. Ленинский на ул. Циолковского в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на артезианской скважине пройдут отключения холодной воды.

Так, жителям поселка будет ограничена подача холодной воды с 10:30 и до окончания работ.

АО «Тулаговодоканал» предупреждает о возможности временного ухудшения качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU