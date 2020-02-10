Тульские велосипедисты завоевали три бронзовых награды на чемпионате России

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:18:09+03:00

Тульские велосипедисты завоевали три бронзовых нагшрады на чемпионате России Фото: соцсети

Чемпионат России по велоспорту на треке собрал в Москве больше двух сотен спортсменов

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Третье место в гите на 200 метров с хода среди женщин заняла Екатерина Гниденко.

Также в гите на 1000 метров с хода парами бронзу у женщин выиграли Ольга Гончарова и Екатерина Королева, а у мужчин - Алексей Носов и Александр Дубченко.

ИСТОЧНИК KP.RU