Тульские велосипедисты завоевали три бронзовых награды на чемпионате России
Чемпионат России по велоспорту на треке собрал в Москве больше двух сотен спортсменов
Тульские велосипедисты завоевали три бронзовых нагшрады на чемпионате РоссииФото: соцсети
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Третье место в гите на 200 метров с хода среди женщин заняла Екатерина Гниденко.
Также в гите на 1000 метров с хода парами бронзу у женщин выиграли Ольга Гончарова и Екатерина Королева, а у мужчин - Алексей Носов и Александр Дубченко.
ИСТОЧНИК KP.RU