Тулячкам из баскетбольного «Арсенала» на выезде не повезло
В Курске они уступили команде местной спортшколы олимпийского резерва «Динамо»
Тулячкам из баскетбольного «Арсенала» на выезде не повезлоФото: соцсети
Изменить размер текста:
Наши баскетболистки приехали практически вплотную к играм из-за транспортных проблем — восстановиться после дороги не получилось, поэтому исход первой встречи вполне закономерен - 88:80 (29:13, 20:23, 14:23, 25:21). Самой результативной в составе «Арсенала» стала Кристина Лаврищева, набравшая 34 очка.
Во втором матче зоны ЦФО первой лиги счет оказался тем более разгромным - 82:65 (26:10, 21:18, 20:18, 15:19). Самой результативной у тулячек оказалась Кристина Лаврищевас 25 очками.
ИСТОЧНИК KP.RU