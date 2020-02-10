10 Февр. 2020 2020-02-10T17:09:04+03:00

Тулячкам из баскетбольного «Арсенала» на выезде не повезло Фото: соцсети

В Курске они уступили команде местной спортшколы олимпийского резерва «Динамо»

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Наши баскетболистки приехали практически вплотную к играм из-за транспортных проблем — восстановиться после дороги не получилось, поэтому исход первой встречи вполне закономерен - 88:80 (29:13, 20:23, 14:23, 25:21). Самой результативной в составе «Арсенала» стала Кристина Лаврищева, набравшая 34 очка.

Во втором матче зоны ЦФО первой лиги счет оказался тем более разгромным - 82:65 (26:10, 21:18, 20:18, 15:19). Самой результативной у тулячек оказалась Кристина Лаврищевас 25 очками.

ИСТОЧНИК KP.RU