Баскетболисты тульского «Арсенал» неудачно сыграли с «Чебоксарскими ястребами»
Оба матча первенствовали хозяева площадки
Баскетболисты тульского «Арсенал» неудачно сыграли с «Чебоксарскими ястребами»Фото: соцсети
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Баскетболисты тульского «Арсенала» стартовали с поражения на 2-м этапе второго дивизиона Суперлиги, уступив в двух играх на выезде. В первом матче «Арсенал» проиграл — 87:115 (28:19, 35:16, 32:23, 20:29), а во втором — 78:83 (20:16, 23:21, 23:20, 17:21).
В первом поединке самым результативным в составе канониров стал Сизов с 22 очками, а во втором - Артем Попов, набравший 24 очка.
17-18 февраля «Арсенал» уже дома примет иркутский «Иркут».
ИСТОЧНИК KP.RU