В Туле в совхозе Новомедвенский жителям раздают питьевую воду
В связи с течью в грунте в поселке ведутся ремонтные работы
Фото: Архив "КП"
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10 февраля в совхозе Новомедвенский в связи с выявленной в грунте течью проводятся ремонтно-восстановительные работы. Так, сегодня с 10:35 и до окончания работ в населенном пункте отключено водоснабжение.
В течение всего времени восстановительных работ жителей обеспечивают питьевой водой по адресу: совхоз Новомедвенский, ул. Ступинская, 9.
ИСТОЧНИК KP.RU