Дублеры тульского «Арсенала» провели контрольный матч

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:40:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Обнинский «Квант» уступил хозяевам со счетом 2:1. Оба гола в первом периоде на 20-й и 43-й минутах забили находящиеся на просмотре игроки. «Квант» попытался отыграться на на 50-й минуте, но получилось разве что «размочить» счет. Больше дублеры канониров не позволили хозяйничать на своем поле.

Впрочем, результат встречи не удивляет — все-таки «Химик-Арсенал» после первой половины турнира группы «Центр» второго дивизиона находится на пятом месте, а его соперник в самом низу таблицы.

ИСТОЧНИК KP.RU