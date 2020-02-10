Дублеры тульского «Арсенала» провели контрольный матч
На своем поле «Химик-Арсенал» в Новомосковске выиграл у «Кванта»
Дублеры тульского «Арсенала» провели контрольный матчФото: соцсети
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Обнинский «Квант» уступил хозяевам со счетом 2:1. Оба гола в первом периоде на 20-й и 43-й минутах забили находящиеся на просмотре игроки. «Квант» попытался отыграться на на 50-й минуте, но получилось разве что «размочить» счет. Больше дублеры канониров не позволили хозяйничать на своем поле.
Впрочем, результат встречи не удивляет — все-таки «Химик-Арсенал» после первой половины турнира группы «Центр» второго дивизиона находится на пятом месте, а его соперник в самом низу таблицы.
ИСТОЧНИК KP.RU