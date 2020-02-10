В Тульской области конфликт между приятелями заставил одного из них взять нож
Преступник арестован
Фото: Архив "КП"
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В Щекинском районе Тульской области между двумя мужчинами, представителями цыганского этноса, произошел конфликт. В ходе ссоры один из них нанес своему оппоненту ножевое ранение.
При выяснении обстоятельств происшествия полицейским удалось установить местонахождение подозреваемого. Также выяснилось, что 50-летний представитель цыганского этноса скрывается от органов правосудия.
Мужчина был арестован. О его обнаружении инициатор розыска осведомлен. Полицией в Щекинском районе проводятся дальнейшие мероприятия по выяснению всех деталей происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU