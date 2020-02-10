Тульские легкоатлетки стали серебряными призерами «Русской зимы»
Екатерина Реньжина и Хорошева Хорошева завоевали серебро на традиционных соревнованиях в столице
Тульские легкоатлетки стали серебряными призерами «Русской зимы»Фото: соцсети
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Реньжина стала второй в беге на 400 метров, уступив Антонине Кривошапке из Волгограда, показавшей лучшее время сезона в России — 52,40 секунды.
Хорошева на 60 метрах завоевала серебро, уступив только москвичке Кристине Макаренко, с результатом 7,33 секунды.
Отметим, что из мужчин туляк Александр Ефимов занял пятое место в беге на короткой дистанции - 60 метров - с результатом 6,78 секунды.
ИСТОЧНИК KP.RU