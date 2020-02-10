2020-02-10T11:02:51+03:00
Спорт

Тульские легкоатлетки стали серебряными призерами «Русской зимы»

Екатерина Реньжина и Хорошева Хорошева завоевали серебро на традиционных соревнованиях в столице
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Тульские легкоатлетки стали серебряными призерами «Русской зимы»Тульские легкоатлетки стали серебряными призерами «Русской зимы»Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Реньжина стала второй в беге на 400 метров, уступив Антонине Кривошапке из Волгограда, показавшей лучшее время сезона в России — 52,40 секунды.

Хорошева на 60 метрах завоевала серебро, уступив только москвичке Кристине Макаренко, с результатом 7,33 секунды.

Отметим, что из мужчин туляк Александр Ефимов занял пятое место в беге на короткой дистанции - 60 метров - с результатом 6,78 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дублеры тульского «Арсенала» провели контрольный матч
В Тульской области объявлено метеопредупреждение
В Тульской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
В Тульской области конфликт между приятелями заставил одного из них взять нож
Тульские легкоатлетки стали серебряными призерами «Русской зимы»
На пожаре в Тульской области сгорел мужчина
Тульские ученые знают рецепт избавления от стресса
Тульскому «Арсеналу» может достаться бесплатное помещение
В Тульской области местный скульптор украшает лес «сказкой»
Студентка из Тульской области сбежала из дома
В Туле на Октябрьской от трамвая отлетело колесо
10 февраля в Туле -3 градуса
В Тульской области мошенник обманом взял у знакомых 6 млн рублей
В Туле пройдет литературно-музыкальная программа, посвященная юбилею А. П. Чехова
В Тульской области в расселенном бараке произошел пожар
В Туле опрокинулась машина скорой помощи
В Туле на Октябрьской горела квартира
В Тульской области на свалке было обнаружено тело младенца
В Туле на пересечении ул. Кирова и ул. Епифанской водителям придется снизить скорость
9 февраля в Туле потеплеет
За фиктивную регистрацию иностранцев туляк получил 200 часов обязательных работ