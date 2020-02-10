Тульские легкоатлетки стали серебряными призерами «Русской зимы»

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:02:51+03:00

Екатерина Реньжина и Хорошева Хорошева завоевали серебро на традиционных соревнованиях в столице

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Реньжина стала второй в беге на 400 метров, уступив Антонине Кривошапке из Волгограда, показавшей лучшее время сезона в России — 52,40 секунды.

Хорошева на 60 метрах завоевала серебро, уступив только москвичке Кристине Макаренко, с результатом 7,33 секунды.

Отметим, что из мужчин туляк Александр Ефимов занял пятое место в беге на короткой дистанции - 60 метров - с результатом 6,78 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU