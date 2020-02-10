Тульские ученые знают рецепт избавления от стресса

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:01:22+03:00

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Ученые из медицинского института Тульского госуниверситета разработали и запатентовали методику для диагностики и лечения стресса.

Она позволяет на ранних стадиях выявить риск возникновения различных патологий нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма, ибо стресс является фактором риска развития различных серьезных заболеваний. Курс лечения длится около недели, занимая в день всего 20 минут. Терапия по методике ученых ТулГУ включает, в том числе, транскраниальную электростимуляцию с параллельным применением медикаментов. бМетодика может использоваться для выявления стресса у специалистов, наиболее подверженных психологической и эмоциональной нагрузке.

Исследования заняли около шести лет, патент на разработку уже получен, следующая цель — внедрить методику в широкую практику.

ИСТОЧНИК KP.RU