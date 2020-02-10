Тульскому «Арсеналу» может достаться бесплатное помещение

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:14:16+03:00

ПФК «Арсенал» претендует на офис в центре города на безвозмездной основе

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На ближайшем заседании Тульской городской Думы депутаты рассмотрят вопрос о передаче помещения, размером порядка 80 квадратных метров на Красноармейском проспекте в Туле в безвозмездное пользование клубу «Арсенал» сроком на пять лет.

В настоящий момент указанное помещение находится в составе имущества казны города Тулы. Стоимость коммерческой аренды данного помещения — около полутора миллионов рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU