Тульскому «Арсеналу» может достаться бесплатное помещение
ПФК «Арсенал» претендует на офис в центре города на безвозмездной основе
Тульскому «Арсеналу» может достаться бесплатное помещениеФото: соцсети
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На ближайшем заседании Тульской городской Думы депутаты рассмотрят вопрос о передаче помещения, размером порядка 80 квадратных метров на Красноармейском проспекте в Туле в безвозмездное пользование клубу «Арсенал» сроком на пять лет.
В настоящий момент указанное помещение находится в составе имущества казны города Тулы. Стоимость коммерческой аренды данного помещения — около полутора миллионов рублей в год.
ИСТОЧНИК KP.RU