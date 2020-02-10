В Тульской области местный скульптор украшает лес «сказкой»
Автором деревянных фигур является Дмитрий Танчев
Фото: "Алексин | Слухи"
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В группе «Алексин | Слухи» местные жители опубликовали ряд фотографий, на которых изображены стоящие в лесу деревянные фигурки сказочных персонажей. Автором лесной «сказки» оказался скульптор Дмитрий Танчев — житель Алексина.
Фото: "Алексин | Слухи"
Фото: "Алексин | Слухи"
Среди уникальных скульптур как отдельные персонажи русских былин и сказок, так и композиции по их мотивам. Также в числе работ автора встречаются и вырезанные из дерева своеобразные таблички, призывающие беречь лес и природу.
Фото: "Алексин | Слухи"
Фото: "Алексин | Слухи"
ИСТОЧНИК KP.RU