2020-02-10T10:13:44+03:00
Общество

В Тульской области местный скульптор украшает лес «сказкой»

Автором деревянных фигур является Дмитрий Танчев
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: "Алексин | Слухи"Фото: "Алексин | Слухи"
Изменить размер текста:

В группе «Алексин | Слухи» местные жители опубликовали ряд фотографий, на которых изображены стоящие в лесу деревянные фигурки сказочных персонажей. Автором лесной «сказки» оказался скульптор Дмитрий Танчев — житель Алексина.

Фото: "Алексин | Слухи"

Фото: "Алексин | Слухи"

Фото: "Алексин | Слухи"

Фото: "Алексин | Слухи"

Среди уникальных скульптур как отдельные персонажи русских былин и сказок, так и композиции по их мотивам. Также в числе работ автора встречаются и вырезанные из дерева своеобразные таблички, призывающие беречь лес и природу.

Фото: "Алексин | Слухи"

Фото: "Алексин | Слухи"

Фото: "Алексин | Слухи"

Фото: "Алексин | Слухи"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дублеры тульского «Арсенала» провели контрольный матч
В Тульской области объявлено метеопредупреждение
В Тульской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
В Тульской области конфликт между приятелями заставил одного из них взять нож
Тульские легкоатлетки стали серебряными призерами «Русской зимы»
На пожаре в Тульской области сгорел мужчина
Тульские ученые знают рецепт избавления от стресса
Тульскому «Арсеналу» может достаться бесплатное помещение
В Тульской области местный скульптор украшает лес «сказкой»
Студентка из Тульской области сбежала из дома
В Туле на Октябрьской от трамвая отлетело колесо
10 февраля в Туле -3 градуса
В Тульской области мошенник обманом взял у знакомых 6 млн рублей
В Туле пройдет литературно-музыкальная программа, посвященная юбилею А. П. Чехова
В Тульской области в расселенном бараке произошел пожар
В Туле опрокинулась машина скорой помощи
В Туле на Октябрьской горела квартира
В Тульской области на свалке было обнаружено тело младенца
В Туле на пересечении ул. Кирова и ул. Епифанской водителям придется снизить скорость
9 февраля в Туле потеплеет
За фиктивную регистрацию иностранцев туляк получил 200 часов обязательных работ