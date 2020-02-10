2020-02-10T10:00:41+03:00
Происшествия

Студентка из Тульской области сбежала из дома

Предположительно, она сделала это со своим парнем-дезертиром: они пропали в один день
Игорь КОПЫТОВ
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Студентка из Тульской области сбежала из домаСтудентка из Тульской области сбежала из домаФото: Алексей ФОКИН
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Тульские правоохранители продолжают розыск 17-летней студентки из Донского Анастасии Степановой. Девушка ушла, прихватив из дома паспорт и студенческий билет. Также отмечается, что со Степановой возможно находится её молодой человек – 19-летний Максим Минаков, который в тот же день самовольно покинул воинскую часть, расположенную в Туле.

Пара может находиться как на территории Тульской области, так и за ее пределами. Родственники молодых людей обратились с заявлением в правоохранительные органы и к волонтерам. Однако пока о местонахождении пары ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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