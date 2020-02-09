2020-02-09T17:39:26+03:00
Происшествия

В Тульской области мошенник обманом взял у знакомых 6 млн рублей

Его ждет 4 года лишения свободы в колонии общего режима
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Суворовском районе Тульской области 34-летний местный житель, воспользовавшись доверием своего знакомого и обманув ранее не знакомого мужчину. Под предлогом покупки якобы арестованных машин в Калуге по выгодной цене для дальнейшей перепродажи взял в долг у знакомых сумму более 6 млн рублей. Но машины приобретены не были, а из взятых в долг денег он вернул только 2,6 млн рублей.

С учетом собранных доказательств суд признал фигуранта уголовного дела виновным в преступлениях, предусмотренных УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере» и «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере» и назначил ему наказание в виде 4-х лет лишении свободы в колонии общего режима.

Государственное обвинение поддержало гражданские иски потерпевших, которые были удовлетворены судом в полном объеме.

Приговор законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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