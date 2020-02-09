В Тульской области в расселенном бараке произошел пожар

9 Февр. 2020 2020-02-09T14:58:17+03:00

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Ночью 9 февраля в Киреевске Тульской области на ул. Горняков в расселенном бараке произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера в 2:27. На место пожара незамедлительно прибыли два расчета, которые сразу же приступили к ликвидации огня.

В результате пожара сгорела и обрушилась кровля, строение выгорело внутри. Сообщается, что есть пострадавший.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU