В Туле опрокинулась машина скорой помощи
В салоне находилась пациентка
Фото: Архив "КП"
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В субботу вечером, 8 февраля, в Пролетарском районе Тулы машина скорой помощи столкнулась с иномаркой «Мазда». ДТП произошло на пересечении ул. Кирова и Ложевой.
В результате аварии автомобиль скорой помощи перевернулся. Как сообщают СМИ, в салоне находилась пациентка. За ней прибыла другая бригада, которая забрала женщину в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины аварии. Также известно, что оба водителя отказываются признавать вину.
ИСТОЧНИК KP.RU