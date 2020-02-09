В Туле опрокинулась машина скорой помощи

9 Февр. 2020 2020-02-09T14:04:35+03:00

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В субботу вечером, 8 февраля, в Пролетарском районе Тулы машина скорой помощи столкнулась с иномаркой «Мазда». ДТП произошло на пересечении ул. Кирова и Ложевой.

В результате аварии автомобиль скорой помощи перевернулся. Как сообщают СМИ, в салоне находилась пациентка. За ней прибыла другая бригада, которая забрала женщину в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины аварии. Также известно, что оба водителя отказываются признавать вину.

ИСТОЧНИК KP.RU