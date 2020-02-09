В Туле на пересечении ул. Кирова и ул. Епифанской водителям придется снизить скорость
8 февраля в Туле состоялся объезд улично-дорожной сети. В нем приняли участие заместитель главы администрации города – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин и заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.
В ходе объезда было проведено обследование участка на пересечении ул. Кирова и ул. Епифанской. Житель ул. Кирова пожаловался, что в районе этого участка водители не соблюдают скоростной режим.
По результатам обследования было принято решение о разработке проектно-сметной документации на обустройство средств принудительного снижения скорости с соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU