За фиктивную регистрацию иностранцев туляк получил 200 часов обязательных работ

8 Февр. 2020 2020-02-08T17:38:56+03:00

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В Туле мужчина проводил в своей квартире фиктивную регистрацию иностранных граждан. Решением суда он получил наказание в виде уголовного штрафа в размере 100 тыс. руб.

От выполнения обязательств должник всячески уклонялся, с ходатайством о предоставлении рассрочки уплата штрафа в суд не обращался, в связи с чем судебными приставами было направлено в суд представление о замене штрафа другим видом наказания.

Уголовный штраф был заменен на 200 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU