За фиктивную регистрацию иностранцев туляк получил 200 часов обязательных работ
Обязательные работы заменили уголовный штраф
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В Туле мужчина проводил в своей квартире фиктивную регистрацию иностранных граждан. Решением суда он получил наказание в виде уголовного штрафа в размере 100 тыс. руб.
От выполнения обязательств должник всячески уклонялся, с ходатайством о предоставлении рассрочки уплата штрафа в суд не обращался, в связи с чем судебными приставами было направлено в суд представление о замене штрафа другим видом наказания.
Уголовный штраф был заменен на 200 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU