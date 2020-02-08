В Туле был избит водитель скорой помощи
В соцсетях появилась информация о том, что 7 февраля в Туле между туляком и водителем скорой помощи произошел инцидент: неизвестный мужчина потребовал водителя кареты скорой помощи убрать машину от подъезда дома, но получил отказ. В ответ неизвестный начал применять физическую силу.
В настоящее время следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка случившемуся и принято процессуальное решение.
В данный момент проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU