2020-02-08T13:25:55+03:00
Происшествия

В Туле был избит водитель скорой помощи

Следственный комитет проводит проверку
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В соцсетях появилась информация о том, что 7 февраля в Туле между туляком и водителем скорой помощи произошел инцидент: неизвестный мужчина потребовал водителя кареты скорой помощи убрать машину от подъезда дома, но получил отказ. В ответ неизвестный начал применять физическую силу.

В настоящее время следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка случившемуся и принято процессуальное решение.

В данный момент проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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