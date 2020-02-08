В Тульской области 70-летний пенсионер по невнимательности чуть не лишился 22 тысяч
Полицейские установили личность злоумышленницы
Фото: Архив "КП"
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В Ефремовском районе Тульской области 70-летний пенсионер оставил на прилавке в супермаркете свой кошелек. Этой ситуацией воспользовалась жительница Ефремова. Она забрала его, тем самым нанеся мужчине материальный ущерб в размере более 22 тысяч рублей.
При проведении оперативных мероприятий сотрудникам полиции удалось выяснить личность и местонахождение подозреваемой.
Похищенное было обнаружено и изъято. В межмуниципальном отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU