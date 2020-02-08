2020-02-08T11:33:36+03:00
Общество

В Тульской области 70-летний пенсионер по невнимательности чуть не лишился 22 тысяч

Полицейские установили личность злоумышленницы
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Ефремовском районе Тульской области 70-летний пенсионер оставил на прилавке в супермаркете свой кошелек. Этой ситуацией воспользовалась жительница Ефремова. Она забрала его, тем самым нанеся мужчине материальный ущерб в размере более 22 тысяч рублей.

При проведении оперативных мероприятий сотрудникам полиции удалось выяснить личность и местонахождение подозреваемой.

Похищенное было обнаружено и изъято. В межмуниципальном отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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