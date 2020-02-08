2020-02-08T03:06:45+03:00
Общество

В Туле появились мошенники, орудующие от имени Роспотребнадзора

В ходе телефонного звонка они просят перевести им деньги
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Управление Роспотребнадзора по Тульской области предупреждает о мошенниках. Неизвестные представляются руководителем Роспотребнадзора и звонят предпринимателям. Злоумышленники сообщают о якобы предстоящей проверке. В ходе разговора они предлагают предпринимателям перевести им по номеру телефона определенную сумму.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области обращает внимание, что должностные лица Управления осуществляют проверки исключительно на основании распоряжения, определения о возбуждении дела, при предъявлении служебного удостоверения.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщает о своей непричастности к данным фактам и призывает не идти на поводу у мошенников!

При обнаружении подобных фактов предприниматели могут обратиться в Управление Роспотребнадзора, к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Тульской области, а также в органы полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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