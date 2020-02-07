В Тульской области работодатель получил срок за гибель электромонтера
Житель Нижнего Новгорода признан виновным в нарушении правил безопасности.
При проведении строительных работ КАМАЗ, оборудованный краном-манипулятором, двигаясь с поднятой стрелой, зацепил линию электропередач, находящуюся под напряжением.
Работник дотронулся до металлической кабины большегруза и получил поражение электрическим током, от которого скончался на месте.
Оказалось, что работник не прошел обучение. А сам директор организации, осуществлявшей строительно-монтажные работы по электроосвещению автомобильной дороги в Куркинском районе, не обеспечил безопасность и не определил границы зон, в пределах которых действует опасность поражения электрическим током.
Суд признал директора виновным и назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также он 3 года не сможет заниматься деятельностью, связанной с организацией, руководством, контролем и обеспечением правил безопасности при проведении строительных работ, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU