В Туле нарушитель нарвался на штраф за незаконный сброс строительного мусора
На него составили протокол об административном правонарушении
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле нарушитель нарвался на штраф за незаконный сброс строительного мусора в Зареченском округе. Его задержали полицейские 7 февраля.
Факт был выявлен на земельном участке по ул. Вяземской, д. 16. На нарушителя сотрудники управления по административно-техническому надзору администрации Тулы составили протокол об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU