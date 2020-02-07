7 Февр. 2020 2020-02-07T17:19:55+03:00

На него составили протокол об административном правонарушении

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В Туле нарушитель нарвался на штраф за незаконный сброс строительного мусора в Зареченском округе. Его задержали полицейские 7 февраля.

Факт был выявлен на земельном участке по ул. Вяземской, д. 16. На нарушителя сотрудники управления по административно-техническому надзору администрации Тулы составили протокол об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU