2020-02-07T16:56:17+03:00
Происшествия

Пьяный туляк устроил конфликт в кафе и попытался скрыться за рулем

Мужчина отказался от медицинского освидетельствования
Мария ВЛАСОВА
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В Пролетарском округе Тулы посетитель заведения устроил конфликт. При виде прибывших на место сотрудников вневедомственной охраны подозреваемый попытался скрыться на автомобиле.

В одном из ближайших дворов росгвардейцы блокировали машину и задержали 41-летнего местного жителя, от которого исходил резкий запах алкоголя. Задержанного передали инспекторам ГИБДД, он отказался от медицинского освидетельствования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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