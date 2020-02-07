Пьяный туляк устроил конфликт в кафе и попытался скрыться за рулем

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:56:17+03:00

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В Пролетарском округе Тулы посетитель заведения устроил конфликт. При виде прибывших на место сотрудников вневедомственной охраны подозреваемый попытался скрыться на автомобиле.

В одном из ближайших дворов росгвардейцы блокировали машину и задержали 41-летнего местного жителя, от которого исходил резкий запах алкоголя. Задержанного передали инспекторам ГИБДД, он отказался от медицинского освидетельствования.

ИСТОЧНИК KP.RU