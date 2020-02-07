В Тульской области ищут пропавшего 25-летнего жителя Черни
2 февраля молодой человек ушёл из дома и не вернулся
В Тульской области ищут пропавшего 25-летнего жителя ЧерниФото: соцсети
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Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят туляков помочь в поисках 25-летнего Константина Черняева. По имеющимся данным, молодой человек 2 февраля ушёл из дома в Черни и так и не вернулся.
Приметы: рост 184 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы чёрные. Одежда: чёрная куртка, чёрные спортивные штаны, коричневые высокие кроссовки.
Если имеете какую-либо информацию о пропавшем, позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (953) 443-14-80 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU