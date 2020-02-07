В Тульской области помощник машиниста пытался присвоить деньги работодателя
30-летний житель Узловского района, работающий помощником машиниста тепловоза эксплуатационного депо Новомосковск, решил улучшить свое материальное состояние.
По прибытии из девятимесячной командировки железнодорожник предоставил в отдел кадров фиктивные документы о проживании его на протяжении указанного периода времени в гостинице. Так он получил компенсацию в размере свыше 210 000 рублей.
В отношении работника дознанием ЛО МВД России на станции Тула было возбуждено уголовное дело по статье "присвоение". Материалы переданы в суд для принятия законного решения.
ИСТОЧНИК KP.RU