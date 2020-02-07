В Тульской области помощник машиниста пытался присвоить деньги работодателя

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:00:24+03:00

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30-летний житель Узловского района, работающий помощником машиниста тепловоза эксплуатационного депо Новомосковск, решил улучшить свое материальное состояние.

По прибытии из девятимесячной командировки железнодорожник предоставил в отдел кадров фиктивные документы о проживании его на протяжении указанного периода времени в гостинице. Так он получил компенсацию в размере свыше 210 000 рублей.

В отношении работника дознанием ЛО МВД России на станции Тула было возбуждено уголовное дело по статье "присвоение". Материалы переданы в суд для принятия законного решения.

ИСТОЧНИК KP.RU