Тула стала местом для проведения Кубка Европы по дзюдо

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:59:52+03:00

Спортивные соревнования в Тульской области будут проходить до 2024 года

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Федерация дзюдо России выбрала Тульскую область в качестве локации для проведения Кубка Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Такое решение было принято, исходя из спортивных достижений и популяризации дзюдо в Тульском регионе.

Отметим, что кубок Европы проходит в Туле с 2017 года, который проходит на высоком организаторском уровне, что подчеркнул президент Общероссийской общественной организации «Федерация дзюдо России», эксперты европейского союза дзюдо, сами гости и участники соревнований.

Кубок Европы по дзюдо будут проводить в Туле до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU