У 19-летней тулячки мобильные мошенники списали с карты 39 000 рублей
Мобильные мошенники «развели» 19-летняя тулячку на 39 000 рублей. Злоумышленники действовали по стандартной схеме: позвонили девушке на телефон, у которой входящий вызов определился, как стационарный, но другого региона, а далее мошенник представился сотрудником банка.
Далее под предлогом проверки безопасности денежных средств «вытянул» из тулячки информацию о реквизитах банковской карты. После того, как девушка выложила всю информацию «на блюдечке», она обнаружила, что с ее счета списали 39 000 рублей, а она стала очередной жертвой мошенничества.
Обманутая тулячка обратилась в обратилась в полицию. Сейчас полицейские проводят все необходимые мероприятия по выяснению личности и местонахождения злоумышленника.
ИСТОЧНИК KP.RU