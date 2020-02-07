У 19-летней тулячки мобильные мошенники списали с карты 39 000 рублей

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:54:19+03:00

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Мобильные мошенники «развели» 19-летняя тулячку на 39 000 рублей. Злоумышленники действовали по стандартной схеме: позвонили девушке на телефон, у которой входящий вызов определился, как стационарный, но другого региона, а далее мошенник представился сотрудником банка.

Далее под предлогом проверки безопасности денежных средств «вытянул» из тулячки информацию о реквизитах банковской карты. После того, как девушка выложила всю информацию «на блюдечке», она обнаружила, что с ее счета списали 39 000 рублей, а она стала очередной жертвой мошенничества.

Обманутая тулячка обратилась в обратилась в полицию. Сейчас полицейские проводят все необходимые мероприятия по выяснению личности и местонахождения злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU