Туляк украл из шиномонтажа электроинструменты
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Туле мужчина из шиномонтажа в Зареченском округе электроинструменты. В полицию с заявлением о краже обратился владелец автомастерской. Ущерб составил 28 тысяч рублей.
При разбирательстве полицейские выяснили, что к преступлению причастен работник того же шиномонтажа – 43-летний ранее судимый мужчина. Похищенное обнаружено и изъято.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, выясняют детали и обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU