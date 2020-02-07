Туляк украл из шиномонтажа электроинструменты

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:23:47+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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В Туле мужчина из шиномонтажа в Зареченском округе электроинструменты. В полицию с заявлением о краже обратился владелец автомастерской. Ущерб составил 28 тысяч рублей.

При разбирательстве полицейские выяснили, что к преступлению причастен работник того же шиномонтажа – 43-летний ранее судимый мужчина. Похищенное обнаружено и изъято.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, выясняют детали и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU